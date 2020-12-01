В Югре стартует "Зимняя неделя добра" Фото: юграрядом.рф

С 1 по 7 декабря 2020 года в Югре проходит Зимняя неделя добра, посвященная Международному дню добровольца, отмечаемому ежегодно - 5 декабря.

Акция «Новогоднее чудо» стала одним из проектов Зимней недели добра, в рамках которой любой желающий может помочь домам-интернатам в организации новогодних праздников: подарить украшения, сладкие подарки, мандарины и прочее. В каждом городе или поселении будет организован пункт сбора подарков.

Также можно принять участие в акции «Добрая почта», в рамках которой можно подарить огромную радость одинокому пожилому человеку, проживающему в доме-интернате на территории округа, написав ему письмо или новогоднюю открытку с добрыми словами и пожеланиями. Ведь так важно сейчас и в преддверие Нового года, порадовать человека, оставшегося в этом возрасте в одиночестве. Подробно с новогодними акциями добра можно ознакомиться на сайте.