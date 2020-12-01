Пожилым жителям Октябрьского района напоминают о мерах профилактики COVID-19 Фото: Администрация Октябрьского района

Специалисты Октябрьского районного комплексного центра социального обслуживания населения ведут активную работу по информированию югорчан, вручая открытки о необходимости соблюдения режима самоизоляции для граждан 65 лет и старше.

- Перед сотрудниками учреждения стоит серьезная и ответственная задача – проинформировать 2310 граждан категории 65 лет и старше, проживающих в Октябрьском районе. Хочется поблагодарить волонтеров, которые предложили свою помощь и активно присоединились к вручению информационных открыток, - сказала директор Октябрьского районного комплексного центра социального обслуживания населения Юлия Батухтина.

Эта возрастная категория жителей региона является самой уязвимой и наиболее подверженной осложнениям и смертности при коронавирусной инфекции. Поэтому важно соблюдать режим самоизоляции и беречь свое здоровье.

Режим обязательной самоизоляции для людей 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин в Югре продлен до 31 декабря 2020 года включительно.