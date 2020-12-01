Погода в Югре на 1 декабря 2020 года: переменная облачность, осадков не ожидается Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 1 декабря: Днём температура воздуха -8,-13 ºС, местами до -18 ºС. Ночью -15,-20 ºС, по западу до -10 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём-11,-13 ºС, ночью -15,-17 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В Сургуте: Днём -12 °С, ночью -15 °С, облачно с прояснениями, ветер западный 4 м/с.

В Нижневартовске: Днём -11 °С, ночью -16 °С, пасмурно, ветер западный 3-4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -12 °С, ночью -16 °С, облачно с прояснениями, ветер юго-западный 4 м/с.

В Когалыме: Днём -11 °С, ночью -15 °С, пасмурно, ветер юго-западный 3-4 м/с.

На Руси Зимоуказателями Платона и Романа прозвали за то, что по их дню судили о том, какой будет начинающаяся зима. «Платон да Роман кажут зиму нам», — говорили люди. Если в течении дня случалась перемена погоды, то это означало, что и в течении зимы будет перелом. При этом за погодой наблюдали целый день: по утру судили о начале зимы, по полудню — о середине, по вечеру — о конце.

Если вдруг в доме на Платона и Романа обнаруживали живого комара, это означало, что вскоре наступит оттепель. Тепло предвещала также ворона, ходившая по дороге. Смотрели в этот день на небо: если вокруг месяца появлялся круг, ждали сильного мороза.