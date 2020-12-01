Няганские альпинисты покорили Эльбрус Фото: Администрация города Нягань

Няганские альпинисты установили на вершине горы сразу 2 флага: Югры и Русского географического общества.

Восхождение альпинисты посветили 90-летию Югры и 175-летию Русского географического диктанта. Покорить гору было непросто, на протяжении всего подъёма няганцы боролись со шквалистым ветром и 30 - градусным морозом. Сначала альпинисты планировали покорить Казбек, но из-за непрекращающегося снега восхождение перенесли на Эльбрус.

- Просидев 4 дня в штурмовом лагере, Казбек так и не открылся для нас и заканчивалась провизия, некоторые даже ребята успели уже переболеть. Нам пришлось спуститься вниз во Владикавказ и уже потом по погоде определились и уже совершили восхождение на наивысшую точку Европы, наивысшую точку России – это гора Эльбрус 5642 метра - рассказал руководитель группы, председатель Няганского отделения Русского географического общества Игорь Илык.

Руководитель группы также сказал, что впечатления от такого испытания у него хорошие, несмотря на то, что в горах была уже суровая зима. Они были единственной группой, которая была на восхождении в это время. Команде альпинистов повезло, что находясь больше недели на высоте 4 тысячи метров, готовясь к восхождению на Казбек они успели пройти акклиматизацию.