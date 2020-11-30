Полицейские и общественники Югорска подготовили видеоролик о служебных собаках Фото: скриншот с видео

Ко Всемирному дню домашних животных общественники при ОМВД России по г. Югорску, вместе с кинологическим подразделением и с представителем НКО «КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ «Гордость Югры» подготовили видеоролик для детей и подростков о служебных собаках.

Младший инспектор кинологической службы рассказала об особенностях своей профессии, а также о том, для чего нужны собаки в полицейской работе. Четвероногие полицейские помогают в поиске взрывчатки и наркотиков, ищут пропавших людей и обеспечивают порядок на территориях проведения различных массовых мероприятий. Кроме того, патрулируют на транспорте, а в повседневной полицейской жизни с собаками часто выезжают на места преступлений и розыск преступника по горячим следам.

Общественники в своих обращениях к детям и взрослым, обратили внимание не только на то, что собака – друг человека, надежный охранник, напарник и часто член семьи, а еще и на то, что каждая собака вне зависимости от породы должна быть воспитана, социализирована и не представлять угрозы для окружающих.