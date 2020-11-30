«Точка кипения» открылась в Ханты-Мансийске Фото: tk-hm.ru

С сегодняшнего дня на площадке Югорского государственного университета будет функционировать новое пространство для коллективной работы «Точка кипения», она станет 105 пространством в федеральной сети.

В Ханты-Мансийске «Точка кипения» открылась как диалоговая площадка объединения усилий бизнеса, науки, власти и гражданского общества для реализации Национальной технологической инициативы. Партнеры проекта «Центр гражданских и социальных инициатив Югры», Югорский государственный университет и АНО «Платформа НТИ».

Новое пространство поможет найти лидеров, создать команды, запустить проекты и оказать значимое влияние на социально-экономическое развитие региона.

Приветствуя участников, руководитель программ развития сети «Точек кипения» АНО «Платформа НТИ» Любовь Кириенко отметила, что созданное пространство является частью сети, где можно быстро запускать свои проекты, подключать к ним заинтересованных людей, узнавать о том, что происходит на уровне страны. Кроме того, «Точка кипения» - это бесплатное образовательное пространство и любой человек может прийти сюда и провести своё мероприятие, поучаствовать в организованном событии.

Как подчеркнула ректор Югорского государственного университета Татьяна Карминская, университет готов стать опорной площадкой для развития образовательных и научных проектов по реализации Национальной технологической инициативы в Югре.

В программу мероприятий 30 ноября – 1 декабря включено10 сессий. 1 декабря, в 16:00 пройдет форсайт-сессия «Перспективы развития НТИ в Югре». Прямые трансляции будут доступны на официальном сайте.

Запись на мероприятия и взаимодействие с профессиональными сообществами доступно на платформе Leader-ID.