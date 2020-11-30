Пьяный югорчанин угнал маршрутку Фото: Татьяна Коркина

В дежурную часть ОМВД России по Советскому району поступило сообщение об угоне маршрутного транспортного средства.

Госавтоинспекторы Советского на пересечении улиц Юности – Мира остановили автомобиль марки «IVEKO 222700», которым управлял пьяный 25-летний местный житель.

Молодой человек рассказал полицейским, что поругался с родными и напился, а потом пошел прогуляться по городу. На пути ему попался автомобиль по типу маршрутного такси с заведенным двигателем, внутри которого никого не было. Мужчина решил прокатиться в сторону в сторону дач, но его задержали сотрудники ГИБДД вместе с настоящим водителем угнанного авто.

Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: "нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" и "угон". За первую статью нарушитель может получить наказание в виде 3 лет лишения свободы, а за вторую в виде 5 лет.

Год назад по постановлению суда мужчина лишен водительского удостоверения и уже 4 раза привлекался к уголовной ответственности за угон транспортных средств.