В Тюменской области межрегиональный центр компетенций повышает уровень среднего образования

К такому выводу пришли эксперты во время пресс-конференции, в рамках которой они оценили эффективность деятельности МЦК по обеспечению подготовки кадров по 50-ти наиболее востребованным специальностям среднего образования.

По результатам соцопроса, участниками которого стали около 900 человек из 54 регионов страны, специалисты уверенно сообщили: межрегиональные центры компетенций поднимают среднее профобразование в России на качественно новый уровень.

Эксперты считают, что на сегодняшний день в МЦК, созданных в 2016-2017 гг. на базе колледжей в Тюменской, Свердловской, Ульяновской, Московской областях, а также Чувашии, Татарстане и Хабаровском крае материально-технической база полностью соответствующими лучшим образцам современного производства мирового уровня.

МЦК уделяют значительное внимание разработке образовательных программ СПО, реализуемых с использованием современных образовательных технологий, а также формированию системы электронного обучения для различных целевых групп обучающихся.

Благодаря укреплению связей МЦК с предприятиями-партнерами, обеспечена высокая степень соответствия учебных программ потребностям производства, что отмечается как представителями работодателей, так и преподавателями МЦК.

Значимой, с точки зрения функционирования региональных предприятий, видится роль МЦК в сокращении периода адаптации выпускников на производстве, благодаря хорошо налаженным связям между МЦК и предприятиями-партнерами.

Деятельность таких центров способствовала повышению престижа рабочих профессий среди молодых людей.

– Созданный в регионе МЦК стал точкой роста всей областной системы СПО. В Московской области по модели МЦК сформирована сеть региональных центров компетенций по различным направлениям подготовки, которые совместно с МЦК стали проводниками инноваций в учреждения СПО региона. Кроме того, создание МЦК способствовало развитию электронной информационно-образовательной среды и положило начало развитию в регионе единого цифрового образовательного пространства при поддержке регионального проекта «Цифровой колледж Подмосковья, – подчеркнула замминистра образования Подмосковья Любовь Сторчак.

Система повышения квалификации педагогических и административных работников профессиональных образовательных организаций, в том числе расположенных в других субъектах Российской Федерации, активно развивается и в КГАПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)».

В МЦК разработаны и реализованы 17 программ повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 51 программа дополнительного профессионального образования преподавателей размещена в банке программ МЦК.