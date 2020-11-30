Сургутский перинатальный центр занял первое место среди организаций здравоохранения Югры Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

По итогам независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Югры в 2020 году БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» занял первое место среди организаций здравоохранения.

Результаты оценки качества были озвучены на Общественном совете при медицинском ведомстве округа. Цель проведения независимой оценки качества - повышение условий качества деятельности организаций здравоохранения Югры. Кроме того, оценка проводилась для того, чтобы пациенты получили информацию о качестве условий оказания услуг Югорскими больницами. В этом году в независимой оценке приняли участие 35 государственных и частных организаций округа. Оценивались медицинские организации по критериям: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников организации, удовлетворенность условиями оказания услуг.