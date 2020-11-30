Югра
Еще
Радио
Югра
Еще
Радио
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Сургутский перинатальный центр занял первое место среди организаций здравоохранения Югры

Подвели итоги независимой оценки качества условий оказания медицинских услуг
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий
Сургутский перинатальный центр занял первое место среди организаций здравоохранения Югры Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Сургутский перинатальный центр занял первое место среди организаций здравоохранения Югры Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

По итогам независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями Югры в 2020 году БУ «Сургутский клинический перинатальный центр» занял первое место среди организаций здравоохранения.

Результаты оценки качества были озвучены на Общественном совете при медицинском ведомстве округа. Цель проведения независимой оценки качества - повышение условий качества деятельности организаций здравоохранения Югры. Кроме того, оценка проводилась для того, чтобы пациенты получили информацию о качестве условий оказания услуг Югорскими больницами. В этом году в независимой оценке приняли участие 35 государственных и частных организаций округа. Оценивались медицинские организации по критериям: открытость и доступность информации об организации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность, вежливость работников организации, удовлетворенность условиями оказания услуг.