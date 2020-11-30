Жительница Нижневартовска пыталась купить "нужный" диагноз у медработника Фото: pixabay.com

Следственным отделом по городу Нижневартовск возбуждено уголовное дело против 55-летней местной жительницы. Она подозревается в коммерческий подкупе.

В октябре 2020 года подозреваемая, являясь работником одного из нефтедобывающих предприятий, при прохождении очередного медосмотра узнала о наличии у нее заболевания, которое запрещает ей работать на занимаемой должности. Но женщина, испугалась отстранения от работы, увольнения или перевода на ниже оплачиваемую должность.

Поэтому 21 октября 2020 года злоумышленница передала председателю медицинской комиссии деньги в сумме 10 тысяч рублей за изменение поставленного диагноза. А медработник в свою очередь сообщил об этом в полицию.

По уголовному делу проводится расследование.

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