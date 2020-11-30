В Нефтеюганске грязная вода вылилась в уголовное дело

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Нефтеюганская межрайонная прокуратура завершила проверку сообщений местных жителей о том, что у них из-под крана течет грязная вода. По данным ведомства, горожане действительно получают некачественную воду из-за того, что станция обезжелезивания не очищает её до нормативных показателей. В связи с этим чиновников привлекли к административной ответственности, а один из них стал фигурантом уголовного дела.

Если конкретно, то к «административке» привлекли директора Управления капитального строительства и руководителя «Службы единого заказчика». Кроме того, в отношении первого, который принял практически невыполненные работы и оплату за работу, возбудили уголовное дело. Сейчас оно находится в суде.

- В рамках исполнения решения суда по иску Нефтеюганского межрайонного прокурора реализуется договор на проектирование работ по реконструкции станции обезжелезивания. Фактам оказания услуг по водоснабжению ненадлежащего качества, не соответствующих требованиям безопасности, будет дана уголовно-правовая оценка, - рассказали в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что предложенные органом местного самоуправления методы по улучшению качества воды оказались неэффективными. В связи с этим мэру города прокуратура внесла представление, в котором потребовала принять все меры по очистке воды.