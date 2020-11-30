Жителю Югры, утащившему банкомат с шестью миллионами, грозит до десяти лет тюрьмы Фото: pixabay.com

До десяти лет тюрьмы может получить 28-летний гражданин Молдовы, который обвиняется в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

Известно, что молодой человек договорился с неизвестными пока людьми о том, чтобы похитить деньги из банкомата, который находится в одном из торговых центров Мегиона. Для того, чтобы осуществить задуманное, мужчины подъехали на ТРЦ на двух автомобилях. С помощью электроинструмента они взломали входную дверь и похитили из него банкомат, погрузив его в одну из машин. После этого они «свинтили» с места преступления.

В банкомате, между тем, находилось более 6 миллионов рублей, которые они потратили на свое усмотрение.

Сейчас уголовное дело против молодого человека направлено в Мегионский городской суд, а уголовное дело в отношении других участников преступления выделено в отдельное производство.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», продавцы обнаружили утром пропажу банкомата, когда пришли на работу. Прибывшие на место полицейские установили, что преступление было совершено ночью. Злоумышленники взломали двери торгового центра и вынесли устройство. Вход в здание не был оборудован сигнализацией, не охранялся, видеонаблюдения тоже не было. По данным сотрудников банка, в похищенном банкомате находилось около 6 300 000 рублей.