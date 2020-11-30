В Ханты-Мансийске завершился первый этап Кубка России по биатлону. Фото: администрация Ханты-Мансийска

Спринт и гонка преследования в рамках первого этапа Кубка России по биатлону состоялись на прошлой неделе в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. Как сообщили в пресс-службе администрации Ханты-Мансийска, по традиции программу завершил большой масс-старт. В этой дисциплине участвовали 42 мужчины и 32 юниора, которые преодолели дистанции в 15 и 12 километров, а также четыре огневых рубежа.

По сравнению с традиционным масс-стартом, в гонке может принять участие до 60 спортсменов. Однако, так как на стрельбище только 30 установок, спортсмены стреляют по очереди. Все участники стартуют в одно время и преодолевают круг до первого огневого рубежа. Там биатлонисты делятся на две группы. Одни отправляются на стрельбище, а другие уходят дальше на дистанцию. На втором круге всё наоборот. Остальные рубежи, начиная со второго, спортсмены проходят как в обычном масс-старте.

Эта дисциплина очень зрелищная, т.к. спортсмены чаще заезжают на стадион, и большая часть гонки проходит на виду у зрителей. Кстати, соревнования посмотрели президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров и губернатор Югры Наталья Комарова.

Отметим, что большой масс-старт – дисциплина относительно новая. В первый раз она состоялась на трассе Центра в рамках кубка России в 2018 году.