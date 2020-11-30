«Терроризму – Нет!»: Югорские полицейские побеседовали с родителями подростков Фото: ОМВД России по г. Пыть-Яху

В городском МБУ «Современник» города Пыть-Ях вместе с общественниками провели беседу с родителями подростков на тему «Экстремизм и терроризм в молодежной среде».

Полицейские рассказали родителям о терроризме и о том как противостоять опасной идеологии, а также об административной и уголовной ответственности за нарушения закона. Сотрудники полиции дали рекомендации родителям, как уберечь своих детей от необдуманных поступков и как вовремя предостеречь от ситуаций, в которых они могут стать жертвами преступления экстремистской направленности, особенно в интернете.

Родители активно принимали участие в диалоге. И им раздали памятки, в которых указана информация по противодействию экстремизма. Представитель Общественного совета Таита Ахиятовна продемонстрировала выставку рисунков «Терроризму – НЕТ!», которую специально подготовили воспитанники дворовых клубов центра «Современник».