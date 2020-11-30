Определены победители окружного конкурса «Югорский хакатон. Хантатон-2020» Фото: Департамент общественных и внешних связей ХМАО – Югры

Определены победители пятого окружного конкурса разработчиков мобильных приложений и веб-сервисов «Югорский хакатон. Хантатон-2020».

В этом году соревнования проходили в режиме онлайн 28-29 ноября, его тема в нынешнем году – «Цифровые сервисы в Югре». Конкурс, представляющий собой марафон, проводимый для разработки новых идей и их реализации на площадке хакатона посетила губернатор Югры Наталья Комарова.

Всего в защите проектов приняли участие 243 человека из 20 муниципалитетов. По итогам состязания в номинации «Profi» победителем стала команда «Петухи», которая представила проект «Умная скорая помощь в Югре». Главной задачей их проекта - возможность осуществлять вызов бригады врачей без звонка с учетом точной геолокации пациента, а также отслеживание движения кареты скорой помощи.

На втором месте – команда «Delo-it» с проектом мобильного приложения, способного оповещать людей с ограниченными возможностями по слуху о чрезвычайных ситуациях.

Команда «ПП для ТП» стала третьим лидеромв конкурсе. Они представили приложение дополненной реальности «Старый город». Оно позволяет увидеть, как выглядели современные здания в прошлом и узнать их историю. Победители разделили между собой общий призовой фонд в 500 тысяч рублей.

Специальный приз от жюри получила команда «418team». А в номинации «Junior» на первом месте оказалась «S.H&K.K», следом за ней – «ЦМДО». На третьей позиции – команда «Кактолики». Поощрительными призами отмечены и другие участники конкурса.