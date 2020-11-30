В «Черную пятницу» югорчане попались мошенникам Фото: pixabay.com

За минувшие дни в Югре зарегистрировано 18 фактов мошенничества и краж с банковских карт. Жители региона лишились более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

У пенсионерки из Мегиона под предлогом продажи ноутбука мошенники похитили 60 тысяч рублей, используя сайт «jabatech» и абонентский номер +74951287383.

Жительница Когалыма в соцсети нашла рекламу термобелья и оформила заказ на сумму свыше 4 тысяч рублей. Затем ей пришло уведомление о поступлении посылки на ее имя. После чего стали поступать звонки с предложением забрать заказ из отделения «Почты России». Получив посылку, женщина оплатила ее наложенным платежом, а открыв её обнаружила хлопчатобумажную футболку и свернутую бумагу.

В Кондинском районе местный житель хотел купить две автомойки высокого давления фирмы «Elletech» на сайте «World Tires». Оформив заказ, он оплатил покупку на сумму 5 тысяч рублей переводом со своей карты, но товар он так и не получил.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.