Югорчанину, зарезавшему своего товарища сувенирным кинжалом грозит 15 лет тюрьмы Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Ханты-Мансийским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО – Югре завершено расследование уголовного дела против 56-летнего жителя Ханты-Мансийска, который зарезал собутыльника.

Обвиняемый мужчина 28 сентября 2020 года в своей квартире в Ханты-Мансийске пил со своим 51-летним знакомым. Во время ссоры из-за того, что товарищ взял висевший на стене сувенирный кинжал и начал размахивать им перед его лицом, выхватил кинжал и ударил собутыльника в грудь, лицо и спину 9 раз. Потерпевший скончался от полученных ран на месте происшествия.

На время предварительного следствия убийца заключен под стражу. Помимо его признательных показаний следователями собрано достаточно доказательств вины югорчанина, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Если суд согласится с выводами следствия, обвиняемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.