Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 ноября 2020 года увеличилось на 225 человек Фото: pixabay.com

По сообщению Оперативного штаба в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 34 342 случая новой коронавирусной инфекции. За сутки число заболевших коронавирусом составило 225 человек.

По клинической структуре: на момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 12 человек – бессимптомно.

Контакт установлен в 203 случаях, по 22 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 11 584, сняты с наблюдения – 99 926. За сутки на COVID-19 обследовано 4 946 человек, всего – 1 040 756 жителей региона.

Первыми в списке по заболеваемости: Сургут – 47; Ханты-Мансийск – 32; Нягань – 31; Нижневартовск – 21; Нефтеюганский район – 20; Сургутский район – 14; Нефтеюганск – 13.

Далее идут: Советский район – 8; Когалым – 8; Октябрьский район – 8; Пыть-Ях – 8; Урай – 7.

Закрывают список: Югорск – 4; Мегион – 3; Белоярский район – 3; Ханты-Мансийский район – 2; Радужный – 1; Нижневартовский район – 1; Покачи – 1; Кондинский район – 1; Березовский район – 1.

Состояние 151 пациента по-прежнему тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 407 человек. За сутки вылечились 228 человек, за весь период пандемии – 29 254 югорчанина.