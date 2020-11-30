За выходные в Югре зарегистрировано 115 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие дни в Югре, по горячим следам раскрыто 68.

В Советском районе 42-летний мужчина, находясь на улице Полевая в поселке Малиновский, под угрозой насилия похитил у женщины кольца, браслет, серьги и сотовый телефон. Общая сумма краденного составила 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый раньше был судим и теперь находится под подпиской о невыезде.

За выходные раскрыто два угона: в Ханты-Мансийске 38-летний мужчина, находясь на улице Чкалова, угнал автомобиль «Шевроле Лачетти». Возбуждено уголовное дело. Преступник уже был судим за подобное преступление.

В Нефтеюганске полицейские задержали 25-летнего молодого человека, у которого обнаружен сверток с наркотиком массой 0,77 грамма. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде дожидается наказания.

Сотрудниками уголовного розыска Березовского района задержан 34-летний мужчина, который украл велосипед марки «Стелс» стоимостью более 7 тысяч рублей из подъезда жилого дома. Возбуждено уголовное дело. Уже не раз судимый мужчина находится под подпиской о невыезде.