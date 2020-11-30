Югорским пенсионерам вернули компенсацию за льготный проезд

Югорским пенсионерам вернули компенсацию на проезд к месту отдыха и обратно Фото: pixabay.com

Прокуратуру Когалыма провела проверку по обращениям двух местных жителей, являющихся неработающими пенсионерами.

Югорчане выезжали на отдых за границу, а вернувшись домой, обратились в территориальный отдел Пенсионного фонда РФ с заявлениями о выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно в пределах территории РФ. Пенсионерам отказали в оплате стоимости проезда.

Свое решение чиновники объяснили тем, что место отдыха находится за пределами России. Но так как в данном случае компенсация должна была быть выплачена за проезд по территории России прокуратура направила в мировой суд иск.

Суд рассмотрел иски прокурора и удовлетворил их в полном объёме.

Пенсионный фонд перечислил пенсионерам компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно на общую сумму почти 30 тысяч рублей.