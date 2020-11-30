Погода в Югре на 30 ноября 2020 года: осадков не ожидается Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 30 ноября: Днём температура воздуха -8,-13 ºС. Ночью -14,-19 °С, по востоку -20,-25 ºС. Переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём-11,-13 ºС, ночью -16,-18 ºС. Переменная облачность. Без осадков, изморозь. Ветер юго-западный 2-7 м/с.

В Сургуте: Днём -12 °С, ночью -14 °С, пасмурно, ветер юго-западный 4-5 м/с.

В Нижневартовске: Днём -12 °С, ночью -15 °С, пасмурно, ветер юго-западный 4 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -13 °С, ночью -14 °С, пасмурно, ветер юго-западный 4 м/с.

В Когалыме: Днём -12 °С, ночью -14 °С, пасмурно, ветер юго-западный 4 м/с.

В этот день отмечается память святителя Григория Чудотворца. На Руси на Григория «закатывали зиму» — кувыркались по свежему снегу, славя солнце. Чем дальше удавалось укатиться, тем крепче и суровей должна была быть зима, но тем удачней — следующий год. Люди так и говорили: «Катись колесом от последнего осеннего месяца — к ядреной погоде, на сильный мороз, на сильную жизнь». Подмечали: «Каков Григорий — такова и зима».