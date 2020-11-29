В Югре пятый градоначальник заразился коронавирусом

Василий Тихонов. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Глава Нижневартовска Василий Тихонов заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в социальной сети «Инстаграм».

- Друзья, вот и меня не обошла стороной болезнь. Обращаюсь к каждому из вас - берегите себя и родных. Дай бог здоровья каждому! - написал он на своей страничке. В настоящее время градоначальник ушел на самоизоляцию. О его самочувствии не сообщается.

Напомним, что ранее коронавирус был выявлен у главы Сургута Вадима Шувалова, главы Нефтеюганска Сергея Дегтярова, глав Покачей и Лянтора.

Также COVID-19 был диагностирован у губернатора Югры Натальи Комаровой. Она провела некоторое время на самоизоляции.