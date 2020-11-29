В Сургуте рядом с ОКБ построят многоуровневую парковку

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Властями Сургута решается вопрос о том, чтобы снести недостроенное здание на перекрестке Энергетиков и улицы Свободы. В будущем этому месту планируется вернуть историческое название «пятачок Энергетиков», сообщает sitv.ru.

Главный врач СОКБ предлагает предусмотреть на этом месте строительство многоуровневой парковки, но принимать решение будет городская архитектура и градостроительство. Напомним, на месте снесенных ларьков от улицы Энергетиков и до Саймы построена парковка на более 140 мест. Она будет сдана в считанные дни.

В соцсетях сургутяне отмечают, что парковочных мест у поликлиник и больницы вполне было достаточно, но есть лень у автовладельцев, которым сложно пройти 300 метров от машины до входа в медучреждение.