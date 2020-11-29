Житель Нижневартовска дозвонился в поликлинику с 1200 раза

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Поистине, нечеловеческое терпение и упорство проявил вартовчанин для того, чтобы связаться с врачом. Он позвонил в поликлинику №2 более 1200 раз, чтобы вызвать врача заболевшей матери.

Новость об этом появилась в одном из пабликов во «ВКонтакте». Мужчина сообщает, что все время слышал короткие гудки в трубке телефона, когда звонил в регистратуру. Настойчивость ему пришлось проявить, потому что у матери была высокая температура и ей становилось все хуже.

К слову, дозвониться ему удалось, но врача пришлось ждать еще два дня.

- Пришел врач, мама спросила у него, может анализы какие сдать, например, на короновирус или еще что. На это врач сказал, пейте антибиотики, а как выздоровеете приходите, если хотите, и сдавайте анализы, рассказал житель Нижневартовска.

Напомним, что подобный случай не единственный. Ранее жители Югры сообщали, что дозванивались в поликлинику с 500 и 700 раза.