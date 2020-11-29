В семьях трех югорчанок воспитываются 98 детей

Фото с сайта pixabay.com

Жительницы Ханты-Мансийска ранее воспитали своих детей. А потом стали мамами для обездоленных ребятишек. В трех семьях воспитываются разом 98 детей, сообщает администрация Салехарда.

Так, Людмила Николаевна Лялина вырастила 46 подопечных детей, Татьяна Викторовна Андреева - воспитывает более 38 детей, в семье Татьяны Александровны Бобровой - 14 ребятишек.

Глава города Максим Ряшин поздравил мам с их праздником.

- Материнство – самая великая и прекрасная миссия на Земле. Быть матерью – большое счастье и, одновременно, огромная ответственность, труд и множество забот. Радует, что в нашем городе все больше женщин принимают решение стать многодетными мамами, - сказал он.