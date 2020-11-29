В Сургутском районе с 12 этажа выпал ребенок

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Трагедия произошла в Сургутском районе 27 ноября вечером. Под окнами многоэтажки было обнаружено тело девушки. На место приехали представители следственного комитета и медики. Спасать было уже поздно.

По данным следственного комитета ХМАО-Югры, тело 15-летней девушки было обнаружено на земле у 12-этажного жилого дома №2 в поселке Солнечный. Оказалось, что подросток выпал с балкона общего пользования с верхнего этажа. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Известно, что погибшая проживала в этом поселке.

По факту гибели ребенка проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.