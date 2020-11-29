Погода в Югре 29 ноября 2020 года: небольшой снег

Фото Сергея Краснова из группы "Югра" во "ВКонтакте"

Воскресенье 29 ноября в Югре будет морозным. Ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -10,-15 градусов, по северу и востоку -18,-23 градусов. Атмосферное давление высокое: 780 мм рт. Столба.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 1-6 метров в секунду. Температура днем ожидается -11,-13 градусов.

В Сургуте пасмурно и без осадков. Столбики термометров опустятся до 17 градусов. Ветер переменчивый с северо-восточного до западного 1-4 метров в секунду.

В Нижневартовске пасмурно и без осадков. Ветер северо-западных направлений 2-3 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -16 градусов.