В Сургут завезли морковь из неблагополучной фитосанитарной зоны. Фото - Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

Госинспекторы Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам в Сургуте при досмотре подкарантинной продукции выявлено два факта ввоза моркови (39,82 тонн) без карантинных сертификатов из фитосанитарной зоны Городищенского района Волгоградской области. Отметим, что для этой территории характерны заражения горчаком ползучим, амброзией полыннолистной и повиликой.

– Ввоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение или засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим, осуществляется на основании карантинного сертификата. За нарушение порядка виновные лица привлечены к административной ответственности, – рассказали в ведомстве.

Специалисты отмечают, что вредоносность карантинных сорных растений велика. Так, амброзия полыннолистная засоряет все полевые культуры, особенно пропашные и зерновые, огороды, сады, виноградники, луга и пастбища, а также не обрабатываемые земли, улицы и усадьбы.