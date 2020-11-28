Нижневартовский зоомагазин закупил в Санкт-Петербурге более тысячи аквариумных рыбок

В числе объектов досмотра инспекторов Управления Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам за неделю были необычные пассажиры.

– В Нижневартовск из Санкт-Петербурга поступило 1128 аквариумных рыбок, 60 декоративных моллюсков, 20 водных черепах, 35 земноводных. Все они отправятся в один из зоомагазинов города, – сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.

На экзотику были предоставлены сопроводительные документы. гарантирующие безопасность для ветеринарного благополучия их нового места пребывания. Инспекторы управления Россельхознадзора дали добро на их следование к месту назначения.