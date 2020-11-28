Жителей Ханты-Мансийска автобус возил под звуки произведений военных лет. Фото - Управление общественных связей.

В Ханты-Мансийске рейсовый автобус № 5 возил пассажиров под звуки произведений военных лет. Литературный маршрут «Ленинград – Югра» познакомил хантымансийцев с великими произведениями фронтовиков.

– Акция «Читающий автобус» посвящена юбилею Победы в Великой Отечественной войне. В октябре она прошла в Сургуте, с участием горожан и волонтёров. В Ханты-Мансийске на маршруте звучали аудиозаписи победителей Цифрового литературно-художественного конкурса чтецов в рамках проекта «Наша Победа – наша гордость». В другой день произведения военных лет прозвучат в автобусе города Нефтеюганска, – сообщили в управлении общественных связей.

В ведомстве отметили, что участники конкурса читали на выбор отрывок из военных произведений писателя–фронтовика Даниила Гранина и его друзей писателей и поэтов Алеся Адамовича, Ольги Берггольц, Михаила Дудина, Булата Окуджавы, а также отрывки из воспоминаний и военных писем фронтовиков и блокадников – жителей югорской земли – непосредственных свидетелей и участников тех страшных событий и героических сражений.