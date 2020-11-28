Ханты-Мансийск в числе первых по градостроительному 3D моделированию. Фото - Департамент градостроительства и архитектуры Администрации Ханты-Мансийска.

В течение 2020 года Администрацией Ханты-Мансийска проводились мероприятия по созданию 3D-модели инженерных коммуникаций на территории города. С этой целью был проведен облет окружной столицы при помощи пилотируемого воздушного судна с использованием системы наклонной аэрофотосъемки. В результате получены перспективные снимки существующих фасадов зданий и сооружений с очень высоким качеством изображения.

– Результатом проведенной работы станет функционирующая 24 часа в сутки система, реализованная на основе архитектуры «Клиент-сервер». Она сможет обрабатывать большие объемы информации, с возможностью наращивания функционала при помощи добавления модулей или новых подсистем и взаимодействия с другими источниками, содержащими пространственную информацию о состоянии городской территории, – рассказали в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Ханты-Мансийска.

По информации ведомства, 3D-моделирование позволит с максимально точно и наглядно продемонстрировать фактическое расположение, внешний вид и размеры многоквартирных домов, административных, социальных и коммерческих объектов, инженерных сетей и автомобильных дорог. Это, в свою очередь, обеспечит эффективное и устойчивое развитие городской территории.