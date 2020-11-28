Молодые хантымансийцы получили губернаторскую премию в 20 тысяч рублей. Фото - admhmansy.ru.

Глава окружного центра Максим Ряшин вручил дипломы молодым лауреатам премии губернатора. Награждение прошло онлайн.

– Развиваясь, получая новые, востребованные компетенции, вы создаете проекты, призванные помогать людям, менять город, регион к лучшему. Как пример, проект создания инновационного креативного пространства, над которым трудится житель Ханты-Мансийска Дмитрий Бегма. Я предлагаю Вам, Дмитрий, войти в команду разработчиков арт-резиденции администрации города, сообщила глава округа Наталья Комарова.

Лауреатами Премии губернатора стали пятеро представителей молодежи города Ханты-Мансийска. Александр Слугин, ученик Физико-математического лицея получил диплом в номинации «За успехи в области научно-технического творчества»; «За успехи в патриотическом и духовно-нравственном воспитании» награжден старший инженер-сапер Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ Югры Рамиль Юлдашев. В номинации «За успехи в формировании здорового образа жизни молодежи» лучшими стали студентка ЮГУ Альбина Айтумбитова и спортсмен-инструктор Центра адаптивного спорта Югры Михаил Слинкин, «За успехи в области науки и образования» награждена младший научный сотрудник Югорского государственного университета Ирина Савчук.

Отметим, что размер премии, которая учреждена в 2007 году, составляет 20 тысяч рублей. Дают ее каждый год, но стать лауреатом можно не чаще, чем один раз в пять лет.