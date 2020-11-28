Погода в Югре на 28 ноября 2020 года: ночью местами небольшой снег

В Югре ночью местами небольшой снег. Фото - pixabay.com.

Метеорологическая обстановка в Югре 28 ноября: ночью местами небольшой снег. Ветер юго-восточный умеренный. Температура -11,-16 °С, по востоку до -21 °С. Днем преимущественно без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура -8,-13 °С.

В Ханты-Мансийске: без осадков. Ветер восточный умеренный. Температура ночью -12,-14 °С, днем -10,-12 °С.

В Сургуте: Днём -13 °С, ночью -17 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -15 °С, ночью -16 °С, пасмурно, без осадков, ветер восточный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -12 °С, ночью -18 °С, пасмурно, небольшой снег, ветер восточный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -12 °С, ночью -15 °С, пасмурно, без осадков, ветер южный 1 м/с.

28 ноября почитается память исповедников Гурия, Самона и Авива. В народе этот день называли Гурьевым, и отмечали: «Уж коли ляжет на Гурия снег, так лежать ему до половодья», то есть до весны. Ещё говорили: «Гурьян на пегой кобыле землю объезжает» - стоит грязь и снег. Много снега в этот день предвещает урожайный год, а пасмурная погода - мокрый май.