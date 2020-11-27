В Югре отремонтировали 23-километровый участок дороги Сургут - Нижневартовск Фото: Татьяна Коркина

После ремонта в Югре ввели в эксплуатацию один из самых протяжённых участков дороги Сургут – Нижневартовск - с 38 по 61 километр. Протяжённость дороги, которую в 2020 году отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составляет 23 километра. Приведение в норму этой дороги было необходимо, так как она связывает два крупнейших города округа. Каждый день по ней проезжает около 5 тысяч автомобилей.

Ремонтировали трассу с июня 2020 года, за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Подрядчик фрезеровал старый асфальт, уложил верхний слой покрытия с помощью новых технологий. Новое покрытие из щебёночно-мастичного асфальтобетона с добавлением полимерно-битумных вяжущих материалов имеет высокую износостойкость, большой срок эксплуатации и низкий показатель уровня шума при движении транспорта. При механических воздействиях оно остается стабильны и характеризуется повышением коэффициентом сцепления шин с поверхностью дороги.

А ещё дорожники частично заменили барьерное ограждение, укрепили обочины и нанесли разметку из термопластика.

Отметим, что всего в 2020 году в рамках нацпроекта в Югре отремонтировано 165,5 региональных автодорог.