Сотрудник ханты-мансийского магазина публиковал в соцсетях порнографию Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, с декабря 2019 по март 2020 года сотрудник одного из сетевых магазинов размещал порноматериалы при помощи социальной сети. Доступ к страничке мужчина не ограничил и позволил копировать фото- и видеоролики для неограниченного числа людей.

Во время обыска в его квартире найдены вещественные доказательства, которые указывают на преступную деятельность фигуранта. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», подобный случай произошёл в Когалыме. Фильмец для взрослых опубликовал на фейковой страничке в социальной сети ВКонтакте житель города. Посмотреть «познавательное» видео могли и дети, и взрослые. Сотрудники отдела «К» полиции Югры выявили факт публичной демонстрации порнографических материалов.