В Нижневартовске мужчина до смерти отпинал и избил инвалида. Фото: СК по ХМАО

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по ХМАО-Югре, 20 ноября 2020 года с 12 до 15 часов пьяный подозреваемый избил инвалида. Потасовка происходила в одной из квартир города Излучинска. Подозреваемый несколько раз жестоко отпинал и избил 49-летнего инвалида из-за того, что тот, по мнению злоумышленника, плохо ухаживал за хозяином квартиры, у которого жил. Спустя некоторое время от полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемого уже заключили под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», в Нижневартовске 64-летний мужчина из ревности до смерти забил сожительницу, а в апреле этого года дебошир избил ногами полицейского.