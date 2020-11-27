После «пинка» прокуратуры в Урае отремонтировали поломанную крышу дома

Прокуратура Урая проверила, как управляющая компания исполняет обязанности по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Как сообщили в пресс-службе окружного ведомства, с просьбой проверить УК в прокуратуру обратилась местная жительница. Женщина не раз обращалась в управляющую организацию, чтобы та устранила протечку крыши дома, однако никакого толку от этого не было – работы даже не начинались.

После того, как прокуратура проверила крышу, стало понятно, что её кровля действительно находится в ненадлежащем состоянии. В адрес руководителя управляющей организации прокурор города внёс представление. По его результатам кровлю отремонтировали, а виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что специалисты прокуратуры Когалыма во время мониторинга Интернета нашли четыре сайта, на которых опубликована запрещённая в России информация. А именно: картинки, которые пропагандируют межрасовую ненависть и идеи национальной и религиозной розни. Законом запрещается распространение подобной информации, а за нарушения предусмотрена уголовная или административная ответственность.