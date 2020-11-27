В Нижневартовске владельца продуктового магазина оштрафовали за «антиковидные» нарушения Фото: Татьяна Коркина

Индивидуальный предприниматель, владелец магазина №84 «Продукты» в городе Нижневартовске, оштрафован на 25 тысяч рублей за антиковидные нарушения. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

Во время эпидемиологического расследования причин и условий, которые способствуют заболеваемости населения Нижневартовска ОРВИ и коронавирусом, в «Продуктах» нашли многочисленные нарушения. А именно:

- в магазине не соблюдался в полном объёме дезинфекционный режим;

- уборочный инвентарь и уборочная ветошь не обрабатывались;

- посуда, инвентарь и торговое оборудование не дезинфицировались в полном объёме;

- не проводилось обеззараживание воздуха.

В отношении ИП возбудили дело об административном правонарушении, которое позже отправили в суд. По решению суда предпринимателю выписали крупный штраф.