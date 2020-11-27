Жительница Нефтеюганска в «Черную пятницу» «купила» у мошенников новогоднюю елку Фото: Татьяна Коркина

Сразу две жительницы Нефтеюганска за сутки обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве. Об этом сегодня сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Например, 30-летняя горожанка решила воспользоваться скидками в «Черную пятницу» и оформила заказ в «Инстаграме» на покупку новогодней елки. С покупательницей связался «менеджер» магазина и попросил у неё личные данные для оплаты покупки. После того, как женщина передала информацию, с её счёта тут же списалось около 19 тысяч рублей.

Её ровесница тоже дала личные данные мошеннику, который представился «сотрудником» кредитной организации. Разговаривая со злоумышленником по телефону, девушка «пробила» номер телефона звонившего, но негативные отзывы её не смутили. В результате невнимательная нефтеюганка лишилась 300 тысяч рублей.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела.

БДИ!

Полиция ещё раз напоминает жителям в преддверии выходных и акции «Черная пятница» о том, что нельзя переводить деньги неизвестным и сообщать личные данные.