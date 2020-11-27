Где в Сургуте покататься на коньках в 2020 году. Фото: администрация Сургута
В Сургуте к 1 декабря 2020 года начнут заливать катки. Как сообщили в администрации города, в этом году работы начнутся позже обычного из-за теплой погоды. Чтобы качественно залить лед, температура воздуха на улице должна быть не ниже -20 градусов.
В 2020 году жители Сургута смогут покататься на восьми ледовых площадках:
- на улице Энергетиков;
- на улице Московской;
- на улице 50 лет ВЛКСМ;
- на улице Энтузиастов;
- на улице Мечникова;
- на улице Кукуевицкого;
- на Комсомольском проспекте;
- в посёлке Юность.
Вход на катки будет абсолютно бесплатным, правда, придется выложить денежки за прокат коньков – 150 рубле в час. При этом маски можно будет не надевать.
Напомним, ране «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Сургуте начали возводить ледовые городки. В этом году скульптуры будут посвящены героям «Союзмультфильма».