Где в Сургуте покататься на коньках в 2020 году. Фото: администрация Сургута

В Сургуте к 1 декабря 2020 года начнут заливать катки. Как сообщили в администрации города, в этом году работы начнутся позже обычного из-за теплой погоды. Чтобы качественно залить лед, температура воздуха на улице должна быть не ниже -20 градусов.

В 2020 году жители Сургута смогут покататься на восьми ледовых площадках:

- на улице Энергетиков;

- на улице Московской;

- на улице 50 лет ВЛКСМ;

- на улице Энтузиастов;

- на улице Мечникова;

- на улице Кукуевицкого;

- на Комсомольском проспекте;

- в посёлке Юность.

Вход на катки будет абсолютно бесплатным, правда, придется выложить денежки за прокат коньков – 150 рубле в час. При этом маски можно будет не надевать.

Напомним, ране «Комсомольская правда – Югра» сообщала о том, что в Сургуте начали возводить ледовые городки. В этом году скульптуры будут посвящены героям «Союзмультфильма».