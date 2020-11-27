Жительницу Нягани оштрафовали за то, что ее ребенок не сдал тест на коронавирус по возвращении из Турции

Жительницу Нягани оштрафовали на 7,5 тысяч рублей Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Жительницу Нягани оштрафовали на 7,5 тысяч рублей за то, что она не обследовала своего ребёнка на коронавирус методом ПЦР по возвращении из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре.

По данным ведомства, женщина и её ребёнок вернулись из отпуска в Турции. В течение трёх дней она не обследовала сына на ковид, тем самым нарушив постановление Главного санитарного врача РФ. В связи с этим против матери возбудили дело об административном правонарушении и отправили его в Няганский городской суд ХМАО-Югры.

Постановлением суда женщине выписали штраф. Пока оно не вступило в законную силу, поэтому у неё есть 10 дней, чтобы обжаловать постановление.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» С 1 августа по 6 ноября 2020 среди жителей Нягани выявлено 12 человек, которые не прошли тесты на коронавирус, среди жителей Октябрьского района – 9 человек. В связи с этим возбуждено 11 дел об административном правонарушении в отношении жителей Нягаги и 6 – в отношении жителей Октябрьского района. Материалы дела переданы в суд, ещё 4 материала находятся в работе.