К 2022 году в Сургуте появится первый билдинг-сад, рассчитанный на сто мест Фото: Татьяна Коркина

Билдинг-сад (детское дошкольное учреждение по типу детского сада, - прим. ред.) на 100 мест появится в Сургуте в районе жилого комплекса «Возрождение». О новом проекте сообщил глава города Вадим Шувалов во время своего общения в социальных сетях. По словам мэра, билдинг-сад появится на первом этаже многоэтажки к 2022 году.

Сегодня Сургут на 100% обеспечен местами в детских садах в возрасте от 1 года. Однако многим хочется, чтобы садик был прямо во дворе.

- Ещё 5-10 лет назад у нас катастрофически не хватало мест. Сегодня этой проблемы нет, - отметил Вадим Шувалов.

Кроме этого, в Сургуте планируют построить десятки школ, чтобы, по требованию президента, перевести школьников на «односменку». Например, к 2022-му году одна из таких школ на 1,5 тысячи мест появится в микрорайоне 5А, по соседству с новым жилищным комплексом «Кедровый».

- Сейчас на этапе строительства или проектирования находятся больше десяти школ. В 2025 году мы получим дополнительно более 17 тысяч школьных мест, - подчеркнул Вадим Шувалов.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Югра» сообщала о строительстве новой школы в микрорайоне № 38, рассчитанном на 1500 мест. Площадь образовательного комплекса составит порядка 27 тысяч квадратных метров.