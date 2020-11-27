В Сургуте приступили к строительству ледового городка

Итоги голосования по размещению ледовых городков подвели в Сургуте. Благодаря помощи городских жителей, стали известны площадки, где возведут снежные скульптуры. Как сообщили в пресс-службе администрации города, в 2020 году они посвящены юбилею студии «Союзмультфильм» и 90-летию Ханты-Мансийского автономного округа.

Лидер опроса – центральная площадь, которая находится перед главным корпусом СурГУ, по адресу: ул. Ленина, 1. Также горожане отдали предпочтение:

- площадке, отведённой под строительство Храма Святой Троицы и сквера (Проспект Мира, 1);

- площадке у кинотеатра «Аврора» (Проспект Ленина, 47);

- площадке у городского театра (улица Привокзальная, 3/1);

- площадке в пойме реки рядом с Храмом Преображения Господня (у ЖК «Возрождение»);

- территории парковки возле сквера «Кедровый Лог»;

- территории площади Советов (улица Энгельса, 8).

Возводить ледовый городок уже начали, подрядчик обещает построить городки к 15 декабря.

КСТАТИ

Напомним, в Сургуте действуют ограничительные меры из-за коронавируса. Родителей просят не отпускать детей до 14 лет в ледовые городки одних.

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Согласно документации закупки, объекты должны быть готовы к 15 декабря (подробнее)