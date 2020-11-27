В Советском районе осудят селянку, укравшую у знакомого пенсию по инвалидности Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летней жительницы посёлка Агриш. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра, женщина обвиняется в кражи денег с банковской карточки инвалида. Дело с обвинительным заключением направлено в суд, осталось дождаться приговора.

Следователи установили, что однажды ночью пьяная селянка, у которой с собой была банковская карточка, похитила со счёта 11 тысяч рублей. Обвиняемая знала пин-код, поэтому без труда «обогатилась» за счёт пенсии по инвалидности, которую мужчина получил несколько часов назад.

Всё это дело происходило в гостях у потерпевшего, который позвал женщину и её сожителя к себе домой. Когда алкоголь кончился, хозяин попросил девушку сходить за добавкой в магазин, дал ей свою карточку и назвал пин-код. Все деньги, которые она похитила, мадам потратила на погашение долгов в магазинах посёлка.

В отношении жительницы Советского района возбудили уголовное дело по статье «Кража». Теперь ей может грозить до шести лет лишения свободы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», не так давно в Советском возбудили ещё два уголовных дела по факту мошенничества и кражи с банковского счёта. В полицию обратились сразу две местные жительницы, у которых похитили деньги обманным путём.