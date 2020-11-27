Число заболевших коронавирусом в Югре на 27 ноября 2020 года увеличилось на 211 человек Фото: pixabay.com

Каждый день в Югре растёт число заболевших коронавирусом, за минувшие сутки заболели ещё 211 человек. Таким образом, за весь период пандемии на территории округа зарегистрировано и лабораторно подтверждено 33 685 случаев новой коронавирусной инфекции.

По клинической структуре: на момент выявления у 167 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 10 человек болезнь протекала бессимптомно.

Контакт установлен в 191 случае, по 20 контакты уточняются.

Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 12 507, сняты с наблюдения – 96 931.

За сутки на COVID-19 обследовано 7 486 человек, всего – 1 020 738 жителей региона.

Первые в списке по заболеваемости: Ханты-Мансийск – 44; Сургут – 36; Нягань – 24; Нефтеюганский район – 21; Нефтеюганск – 13; Мегион – 10.

Далее идут: Нижневартовск – 8; Советский район – 7; Радужный – 7; в Сургутском районе, Когалыме, Урае, Югорске, Октябрьском районе, Кондинском районе по 5 заболевших.

Закрывают список: Белоярский район – 4; Покачи – 3; Пыть-Ях – 2; Ханты-Мансийский район – 1; Березовский район – 1.

Состояние 155 пациентов тяжелое, 118 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 394 человека.

За сутки выздоровели 216 человек, за весь период пандемии – 28 596 югорчан.