Погода в Югре на 27 ноября 2020 года: переменная облачность и юго-восточный ветер Фото: Виктория Терина

Метеорологическая обстановка в Югре 27 ноября: Днём температура воздуха -6,-11 ºС. Ночью -10,-15 ºС. Переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

В Ханты-Мансийске: Днём -8,-10 ºС, ночью -10,-12 ºС. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

В Сургуте: Днём -10 °С, ночью -15 °С, пасмурно, без осадков, ветер юго-восточный 2-3 м/с.

В Нижневартовске: Днём -12 °С, ночью -18 °С, пасмурно, без осадков, ветер юго-восточный 2-3 м/с.

В Нефтеюганске: Днём -10 °С, ночью -15 °С, пасмурно, осадков не ожидается, ветер юго-восточный 2-3 м/с.

В Когалыме: Днём -12 °С, ночью -17 °С, пасмурно, без осадков, ветер южный 2-3 м/с.

В этот день обращали внимание на приметы. Иней предвещал урожай овса, дождь — урожай пшеницы. Если каркал ворон — ждали оттепели. А облачная и снежная погода обещала ненастье в конце мая.