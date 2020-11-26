В Когалыме заблокировали сайт пропагандирующий межрасовую ненависть Фото: pixabay.com

Прокуратура г.Когалыма во время мониторинга сети «Интернет» выявила 4 интернет-ресурса, содержащие запрещенные к распространению на территории Российской Федерации изображения, пропагандирующие межрасовую ненависть, идеи национальной и религиозной розни.

Законом запрещается распространение подобной информации, а за нарушения предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Прокуратура обнаружила, что к данной информации имеется свободный доступ, в том числе и для несовершеннолетних.

Для того, чтобы ограничить доступ к запрещенным сайтам прокуратурой подготовлено и направлено в суд заявление о признании выявленной информации, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Судом иск рассмотрен и удовлетворен. В настоящее время доступ к сайтам и информации на них ограничен.

Напомним, мы писали ранее о том, как в Кондинском районе заблокировали сайт о продаже оружия.