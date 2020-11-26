В Югре бывший директор спорткомплекса присвоил бюджетные деньги Фото: pixabay.com

Югорским межрайонным следственным отделом СУ СК России по ХМАО – Югре по материалам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советскому району возбуждено уголовное дело против 38-летнего жителя Советского района.

Он подозревается в совершении преступления по статье "присвоение чужого имущества с использованием служебного положения".

Как выяснили следователи в октябре 2014 года подозреваемый, занимал должность директора МБУ «Культурно-спортивный комплекс «Содружество» в одном из поселений Советского района округа.

Мужчина решил присвоить бюджетные средства и изготовил для этого фиктивный договор купли-продажи, согласно которому один из предпринимателей продает учреждению 27 пластиковых окон.

Затем, на основании этого договора и фиктивных документов о его исполнении подозреваемый прибирал к рукам деньги в сумме 269 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается.