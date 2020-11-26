Мошенники получили от югорчан крупные суммы Фото: pixabay.com

За минувшие сутки югорчане лишились более 4 миллионов рублей. Большинство случаев мошенничества зарегистрировано в Сургуте.

Предпринимательница из Нефтеюганска хотела получить кредит. Женщина оставила заявку на сайте «moskow-ivest-bank.pw», после чего с ней связался мужчина, который представился сотрудником данной финансовой организации. Он убедил югорчанку оформить кредит и перевести деньги в сумме 30 тысяч рублей на его счет.

Житель Ханты-Мансийского района наоборот хотел отменить оформленные на его имя кредиты. Ложную информацию ему сообщил мнимый представитель службы безопасности банка. Поверив неизвестному мужчине, югорчанин перевел ему 500 тысяч рублей.

Сургутянка лишилась свыше 30 тысяч в надежде снизить процентную ставку по кредитной банковской карте.

Жители региона обратились в полицию и написали заявление по 19 фактам мошенничества и краж с банковских карт, по всем случаям возбуждены уголовные дела. Полиция принимает меры к задержанию подозреваемых.