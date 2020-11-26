Результаты тестов на COVID-19 доступны югорчанам в электронном виде Фото: pixabay.com

Югорчане могут получить результаты тестирования на наличие коронавирусной инфекции в электронном виде. Сервис внедрен на портале «Электронная регистратура Югры» в разделе «Лабораторные исследования».

Благодаря Интернет-ресурсу обеспечена выдача результатов анализов, проведенных государственными лабораториями.

Для доступа к сервису необходима авторизация с помощью единой системы идентификации и аутентификации на сайте госуслуг. Такие меры позволяют исключить несанкционированный доступ к данным.

Не более 24 часов с момента готовности результата информация поступит в личный кабинет пользователя.

Кроме того, в декабре планируется, что уведомления о готовности результатов обследования на новую коронавирусную инфекцию будут направляться югорчанам электронной почтой и в мессенджеры. Сами же результаты рассылаться не будут из соображений конфиденциальности и защиты персональных данных.

Тестирование электронного сервиса началось в середине ноября.

- Сведения из лабораторий поступают в личный кабинет пользователя сайта электронной регистратуры в режиме онлайн. Отдельной регистрации на сайте не требуется, идентификация пользователя осуществляется с помощью логина и пароля портала государственных услуг, – говорила губернатор автономного округа Наталья Комарова.